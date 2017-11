Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa salva das chamas por comandante da GNR

Mulher com grandes dificuldades de locomoção foi retirada de sua casa cercada pelo fogo.

Por Paula Gonçalves | 10:46

Eduarda Dias, 80 anos, perdeu há quatro meses nove familiares que fugiam do incêndio de Pedrógão Grande. Na noite de 15 de outubro, a mulher que anda com recurso a um andarilho, viu a sua vida em risco ao tentar, tal como fizeram os seus primos na noite de 17 de junho, fugir da casa cercada pelas chamas, em Pampilhosa da Serra.



A família Lopes da Costa deixou a habitação em Várzeas, com a mesa posta para nove pessoas, e morreu na estrada. No caso de Eduarda Dias, o desfecho só foi diferente, acredita, graças à intervenção do comandante da GNR.



"Não sei o nome dele, se o vir na rua não o reconheço, mas está dentro do meu coração. Salvou-me do inferno". Eduarda Dias está a referir-se ao sargento Costa, comandante do posto da GNR de Pampilhosa da Serra, que na noite de 15 de outubro a ajudou a fugir das chamas que cercavam a sua habitação.



"Estava à porta a tentar fugir com o andarilho e havia fogo por todo o lado. Foi quando apareceu o comandante da GNR e levou-me ao colo para dentro do carro que era conduzido pelo guarda Gentil, enquanto um outro, o José Padeiro, atirava o andarilho para a mala do carro", conta Eduarda Dias.



Doente oncológica e com mobilidade reduzida, a mulher está convicta de que o militar lhe salvou a vida: "Se não fosse ele, eu seria a 46ª vítima".



Amanhã, às 15h00, realiza-se um concerto solidário no quartel dos Bombeiros da Pampilhosa da Serra.



Formalizado movimento cívico de apoio

A Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal surgiu nos dias seguintes ao fogo que atingiu vários concelhos do interior centro do País. Ontem foi formalizada, no registo civil de Oliveira do Hospital.



O objetivo é apoiar quem tudo perdeu. "Não é suficiente conselhos de ministros com intenções no papel. Exigimos respostas concretas para as empresas e trabalhadores", disse Luís Lagos, presidente da associação.