Idosa vítima de atropelamento em Paredes morreu

Mulher estava a ser assistida no Hospital Padre Américo, em Penafiel.

20:14

A mulher de 89 anos que na manhã de hoje tinha ficado ferida com gravidade ao ser atropelada em Paredes acabou por morrer quando era assistida no Hospital Padre Américo, em Penafiel, confirmou à Lusa fonte hospitalar.



Segundo a fonte, o óbito ocorreu quando a idosa ainda se encontrava no serviço de urgência.



O atropelamento aconteceu na EN15, na localidade de Mouriz e o alerta foi dado às 08:22.



A vítima ainda foi assistida no local pelos Bombeiros de Paredes e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.