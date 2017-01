Idoso assassinado por causa de 336 euros e tabaco

No café, o último registo na caixa foi feito pelas 19h45, "por um cliente habitual, que todos os dias, quando vem do trabalho, pára ali, bebe uma cerveja e leva um maço de tabaco", contou ao CM Amândio Ladeira, que todos os dias levava o jantar ao sogro e ficava atrás do balcão até mais tarde.



Na aldeia, os vizinhos dizem não ter visto nada de suspeito, apenas estranharam o fecho do café tão cedo. A Judiciária tenta identificar os homicidas.



Trinta maços de tabaco e 36 euros em dinheiro que estavam na caixa registadora – foi este o valor do assalto a um café e minimercado, na segunda-feira à noite, em Casal de São José, no concelho de Arganil. António Martins, o proprietário de 82 anos que foi assassinado à pancada, teria nos bolsos 300 euros, também levados.Para a família da vítima e vizinhos, não há dúvidas de que se tratou de um roubo violento. Lamentam a barbaridade de amarrarem o idoso de 82 anos, "pessoa frágil e franzina, que com um sopro caía. Não era preciso matá-lo desta forma", lamenta Elza Guerra, sobrinha de António Martins, adiantando: "A não ser que quem o tenha feito seja conhecido e tenha ficado com medo." António foi encontrado morto, pelo genro, quando este lhe ia levar o jantar, pelas 21h30. Estava no chão já morto, amordaçado e com mãos e pés atados.A aldeia está em choque. "Já por aqui houve alguns roubos a casas de emigrantes, mas nunca com esta violência", conta ao, assustada, Maria Sofia. Na pequena localidade, o movimento existente é fruto da passagem da Estrada Nacional 342, que liga Arganil a Góis, à beira da qual fica o café e minimercado assaltado, que estava habitualmente aberto até às 22h00.