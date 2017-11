Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso comprou raspadinha de cinco euros e ganhou 100 mil

Prémio saiu no Funchal, na tabacaria 'Roda da Sorte'.

18:01

Um homem de 70 anos comprou uma raspadinha de cinco euros e ganhou 100 mil, numa tabacaria do Funchal.



O idoso compra frequentemente as raspadinhas 50X, referem os funcionários do estabelecimento ao Jornal da Madeira.



Esta quarta-feira, o homem dirigiu-se à tabacaria 'Roda da Sorte' e questionou sobre como deverá fazer para levantar o prémio.