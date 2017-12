Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso de 82 anos espanca a mulher em Ílhavo

Idosa sofreu golpes profundos na cabeça com marreta e machado.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 22.12.17

"Acudam-me, acudam-me, que o meu homem vai-me matar". Os gritos de desespero da mulher, de 80 anos, alertaram os vizinhos para as violentas agressões do marido, de 82, com um machado e uma marreta, ontem de manhã, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo. "Vi a mulher aos gritos cheia de sangue, a correr, com o marido atrás dela com uma marreta para lhe bater. Corri e consegui segurá-lo e impedir que lhe batesse mais" contou ao CM Raul Neves, vizinho do casal.



A mulher sofreu golpes profundos na cabeça e no corpo. Foi hospitalizada em estado considerado grave. O agressor foi detido pela PJ de Aveiro e será hoje presente a um juiz, indiciado do crime de tentativa de homicídio.



Esta é a terceira vez que o idoso tenta matar a mulher. "Já em março, ele tinha tentado estrangular a mulher e foi o meu filho que evitou, no último instante, a tragédia. O homem foi internado durante um mês e meio mas voltou para fazer isto", frisou o vizinho.



O alerta foi dado à GNR às 11h00, depois de o casal ter regressado da farmácia, após uma indisposição do agressor. Ao entrar em casa atacou a mulher com um machado. A idosa ficou ferida mas conseguiu escapar para a rua. Pediu, desesperada, ajuda aos vizinhos. O agressor largou o machado e perseguiu- -a depois com a marreta.



A vítima foi socorrida pelo INEM. "Se não fosse eu, ele matava-a à marretada", contou o vizinho. A GNR da Gafanha da Nazaré foi ao local.