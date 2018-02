Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso de 84 anos fica ferido após incêndio em Alcochete

Chamas terão tido origem no fogão. Vítima encontrava-se sozinha em casa.

Um idoso de 84 anos sofreu ferimentos leves na sequência de um incêndio que terá deflagrado na sua residência, no Largo da Misericórdia, Alcochete, distrito de Setúbal.



De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, a vítima encontrava-se sozinha em casa quando o fogo teve início, ao que tudo indica, no fogão da cozinha. O homem foi transportado para o Hospital do Barreiro.



No local estiveram quatro veículos dos Bombeiros de Alcochete, bem como 10 elementos da corporação. Também a GNR esteve no local.



