Idoso de 88 anos morre de mãos atadas à cama

CM um amigo da vítima, que vivia sozinha há cerca de 30 anos, depois de a mulher ter morrido com cancro. "Ela tinha 49 anos quando morreu, ele entretanto ficou sempre a viver sozinho.



Ele era um homem muito ativo e toda a gente conhecia o senhor Jaime aqui na zona", referiu uma moradora.

Durante toda a tarde de ontem, os inspetores da Judiciária estiveram no local a recolher os vestígios deixados no apartamento de Jaime Ribeiro, localizado num segundo andar.



O corpo do idoso foi removido pelos Sapadores de Gaia pouco antes das 20h00, cerca de cinco horas depois de ter sido dado o alerta. Jaime Ribeiro tem um filho, com quem não mantinha contactos, e um neto que o visitava com alguma regularidade.



Jaime Ribeiro, de 88 anos, foi encontrado morto, ontem à tarde, com as mãos amarradas com uma corda à cama, na casa onde vivia sozinho, na praça Sousa Caldas, nas Devesas, em Vila Nova de Gaia.O corpo não apresentava sinais de agressão, mas a Polícia Judiciária do Porto trabalha agora num cenário de homicídio. Só a autópsia poderá indicar com exatidão as causas da morte do idoso.O alerta foi dado pelos familiares, que não sabiam do seu paradeiro há pelo menos três dias. A PSP foi ao local e chamou os Sapadores de Gaia para fazerem a abertura da porta. Depararam-se com um cenário que levantava suspeitas de crime.