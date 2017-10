Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso de 90 anos lança terror em contramão

Condutor residente em Minde, Alcanena, só parou o carro quando embateu noutra viatura.

Por Isabel Jordão | 01:30

Um idoso de 90 anos conduziu ontem vários quilómetros em contramão, na zona de Leiria, tendo apenas parado a marcha quando embateu num carro que circulava de forma regular. O acidente não causou feridos, mas a condução do idoso lançou o pânico naquele troço da A 8 e da A 8-1.



Pouco passava das 11h00 quando o carro, um Mercedes antigo, foi visto por outros condutores, que buzinaram de forma insistente para chamar a atenção do condutor. Mas o homem, residente em Minde, no concelho de Alcanena, não percebeu que estava a conduzir de forma perigosa e numa autoestrada, prosseguindo a marcha como se nada se passasse.



Foi ao km 2,7 da A 8-1, nos Andrinos, a poucas centenas de metros da rotunda aérea por cima do IC 2 que ocorreu a violenta colisão com outro carro. As autoridades foram chamadas ao local, tendo o idoso sido identificado e constituído arguido, após o que prosseguiu viagem de regresso a casa.



Segundo apurou o CM, o condutor terá dito que não se apercebeu de que estava a circular em contramão. Não acusou a presença de álcool no sangue e tinha os documentos em ordem - a carta de condução tem data de renovação da semana passada. A GNR de Leiria, através do Destacamento de Trânsito, vai agora solicitar as imagens de videovigilância da autoestrada, para perceber o percurso realizado em contramão.



O condutor poderá ser acusado de um crime de condução perigosa, cabendo ao Ministério Público de Leiria a abertura de um inquérito para apuramento dos factos.



PORMENORES

Sem detenção

Apesar de o condutor ter sido surpreendido em flagrante a cometer a infração, não foi detido nem os documentos lhe foram apreendidos. A viatura, Mercedes antigo, pode continuar a circular.



Muito trânsito

Na altura em que ocorreu a condução em contramão, por volta das 11h00 de ontem, havia muito trânsito a circular tanto na A8, junto a Leiria, como na A 8-1, que faz a ligação à A 1 e ao IC 2.



Inverteu marcha

As primeiras informações indicam que terá entrado na A8 na zona com pórticos. Seguiu pela A8-1, indiferente ao que se passava em redor. Falta perceber se inverteu o sentido da marcha e onde.