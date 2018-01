Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso de 99 anos morre queimado

Chamas terão tido origem numa braseira que estava na sala, em Idanha-a-Nova.

Por Alexandre Salgueiro | 09:13

Um incêndio numa casa em Salvaterra do Extremo, concelho de Idanha-a-Nova, junto à fronteira com Espanha, resultou esta segunda-feira de manhã na morte de um idoso de 99 anos.



Joaquim Lobato vivia sozinho e morreu queimado, ficando o corpo carbonizado, na sala. O alerta foi dado às 11h13, pouco depois de duas empregadas que davam apoio ao idoso terem saído da habitação.



"Estivemos a fazer-lhe a barba e a higiene pessoal pouco depois das 10h00. Fiquei de passar lá mais tarde para lhe levar um chá e ele ficou muito bem-disposto, sentado na sala com os pés à braseira", contou ontem ao Correio da Manhã, inconsolável, Manuela Falcão, que recordou as últimas palavras que ouviu de Joaquim Lobato: "Não me deixem. Fiquem mais um bocadinho", diz a mulher, de lágrimas nos olhos.



A braseira que o idoso acendia apenas de dia para se aquecer poderá ter estado na origem do incêndio que consumiu todo o primeiro piso da habitação, situada à entrada daquela aldeia raiana.



"Ainda tentámos socorrê-lo. Trouxemos um extintor e quisemos abrir a porta, mas já havia muito fumo e um remoinho de fogo. Era impossível entrar", afirmou ao CM António Bernardo, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra, que fornecia a alimentação ao idoso.



A Proteção Civil mobilizou para o local seis viaturas dos Bombeiros de Idanha-a-Nova, com 17 homens, mas quando chegaram ao local a casa já estava completamente tomada pelas chamas.



A Polícia Judiciária investiga a origem do fogo.