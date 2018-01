Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso desaparecido no meio da serra

Inglês de 79 anos sofre de Alzheimer e está desaparecido em Odelouca desde sexta-feira.

Por Ana Palma e Tiago Griff | 08:34

John Bainbridge tem 79 anos e gosta de andar de bicicleta e de dar longos passeios a pé, na zona de Odelouca, no concelho de Silves, onde reside há anos com a mulher, Anita. Está desaparecido desde sexta- -feira, tendo sido visto pela última vez por um vizinho, cerca das 05h30 da madrugada, perto do restaurante Ourique, na EN124, na zona de Odelouca.



As buscas para encontrar o idoso, que sofre de Alzheimer, foram desencadeadas nos últimos dias por militares da GNR de Silves - Destacamento de Intervenção e Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) -, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Silves e de populares. No domingo, cães de busca também estiveram envolvidos nas operações, mas os esforços resultaram infrutíferos. As buscas estenderam-se pelas zonas do Laranjeiro, barragem de Odelouca e Alferce, já no concelho de Monchique. O idoso mede cerca de 1,80 metros, é magro, tem cabelo grisalho e quando desapareceu vestia uma camisola preta, calças de ganga e sapatilhas pretas com riscas brancas.



"Apesar de estar doente, ele é um homem muito rijo. Estamos convencidos de que ele vai ser encontrado com vida, apesar de as noites terem estado muito frias" disse ao CM Alzira Pacheco, vizinha do idoso. Uma opinião partilhada por Maria José e Arsénio Silva, também moradores em Odelouca, recordando que "quando ele desapareceu disse ao vizinho que andava à procura de um cão". "Temos medo que tenha caído à ribeira", adiantaram.