Idoso despejado de casa onde vivia há mais de 40 anos

Manuel Farinha não aceitou aumento da renda e teve de abandonar imóvel, em Benfica.

Por Catarina Figueiredo | 20:45

Habitação e Desenvolvimento Local

Manuel Farinha, de 80 anos, viveu mais de 40 anos numa casa arrendada na zona de Benfica, em Lisboa. Na passada quinta-feira, o idoso viu-se obrigado a abandonar a habitação onde morava desde os anos 60, após desentendimentos com o senhorio, que culminaram em tribunal e resultaram numa ordem de despejo.Em causa, terá estado o facto de o senhorio querer aumentar a renda do imóvel, algo que Manuel não aceitou, alegando o facto de receber uma pensão de 390 euros, explica a associação sem fins lucrativos Habita.No Facebook , a instituição divulgou a história do idoso de 80 anos. "O senhorio foi para tribunal, o Sr. Manuel recebeu notificação do tribunal e pediu advogado oficioso à segurança social que demorou mais de seis meses a responder. Resultado: o processo andou sem que o Sr. Manuel se conseguisse defender", pode ler-se na publicação partilhada na rede social.Apesar de todos os esforços da associação em reunir o máximo de pessoas junto à porta da casa onde Manuel Farinha viveu durante mais de 40 anos, de modo a "tentar parar o despejo", o idoso acabou mesmo por ter de abandonar a habitação na manhã desta quinta-feira.A Habita entrou em contacto com Paula Cristina Marques, a vereadora dada Câmara Municipal de Lisboa, que se prontificou a tentar arranjar a possibilidade de Manuel Farinha ser hospedado numa residência de idosos, fora de Benfica.No entanto, o homem de 80 anos demonstrou vontade em permanecer naquela zona de Lisboa, perto dos "seus amigos" e onde mantém as "suas rotinas". Vontade que foi ignorada pelo oficial da justiça que disse querer "despachar o assunto" sem "esperar nem mais um dia"."Tentámos obter mais alguns dias para se tentar encontrar uma solução nas imediações e, assim, o senhor Manuel permanecer integrado na sua comunidade, o que, com a sua idade é muito importante, mas a chamada 'justiça' é implacável: sacos de plástico, retirar o senhor de casa, dois polícias a acompanhar e, pumba, para dentro do carro. E entretanto fomos identificadas pelos senhores/a polícias para registar a ocorrência", pode ler-se na publicação partilhada.A associação Habita lamenta não ter conseguido ajudar de forma mais eficaz Manuel Farinha. "Na próxima vez é preciso mais mobilização. Mas aqui fica o relato", pode ler-se.