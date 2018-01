Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso detido em Mangualde por suspeita de abuso sexual de criança

Homem de 82 anos terá atacado menina de 13. Foi colocado em prisão domiciliária.

Por Lusa | 16:20

Um homem de 82 anos foi detido em Mangualde por alegados abusos sexuais de uma criança, informou esta sexta-feira a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária.



Vizinho e amigo da família da menina, atualmente com 13 anos, o suspeito cometia os abusos "de forma frequente" há cerca de um ano, tendo o alerta para a prática dos crimes partido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) daquele município do distrito de Viseu, disse uma fonte policial à agência Lusa.



O arguido, casado, trabalhou vários anos como operário fabril nos Estados Unidos da América.



Trata-se de uma pessoa "com algum dinheiro" e que ajudava habitualmente a família da vítima, que tem dificuldades económicas, acrescentou a fonte da PJ.



Os abusos eram praticados geralmente "num local isolado" para onde o idoso transportava a criança.



A detenção ocorreu na segunda-feira, tendo o homem sido ouvido no Tribunal de Mangualde, no dia seguinte.



Em comunicado, a PJ de Coimbra indica que lhe foi aplicada "a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica".