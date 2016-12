Idoso detido por burlar outro com notas que iriam acabar

O que achou desta notícia?







Um homem de 71 anos foi detido pela GNR de Coruche, no distrito de Santarém, por burlar um idoso, com 77 anos, com a mentira de que as notas de 20 e de 50 euros iriam acabar no final deste ano.O caso ocorreu na quarta-feira de manhã na localidade de Couço, no concelho de Coruche. O burlão abordou a vítima junto de sua casa mostrando-se "muito simpático", mas a criticar o facto de agora "andarem sempre a mudar as notas". No seguimento da conversa o suspeito fez a vítima acreditar que as notas de 20 e de 50 euros iriam acabar pelo que "era preciso trocá-las o quanto antes", problema que ele até poderia resolver com facilidade.A vítima caiu no truque e entregou-lhe 140 euros. O burlão fugiu, mas foi detido pouco tempo depois pela GNR, após alerta da vítima. Foi ontem presente a tribunal.