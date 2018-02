Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso detido por crime de fogo florestal na Covilhã

Homem foi apanhado a fazer uma queimada no Teixoso.

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção de um homem de 81 anos, no Teixoso, concelho da Covilhã, pela prática do crime de incêndio florestal.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR explica que a detenção do homem de 81 anos ocorreu na segunda-feira, através de militares do Posto Territorial de Teixoso.



"No seguimento de uma ação de patrulhamento, os militares verificaram uma coluna de fumo, tendo-se deslocado ao local, onde detetaram a deflagração de um incêndio resultante de uma queima de sobrantes, a qual se descontrolou, tendo consumido uma área total de 20.000 metros quadrados de mato e pinheiros", lê-se na nota.



O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.