Trabalhos em incêndio de Santa Maria da Feira revelaram corpo que ainda não foi identificado.

21:11

Um homem, de 80 anos, foi encontrado morto, esta quarta-feira, pelos bombeiros que combatiam as chamas num incêndio que deflagrou em Lobão, em Santa Maria da Feira. O corpo carbonizado ainda não foi identificado.O alerta do incêndio que agora está em fase de resolução foi dado às 19h18.A GNR está no local.Em atualização