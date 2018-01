Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso mata mulher à facada e suicida-se

Corpo de Margarida, de 82 anos, estava na cama. Marido foi encontrado enforcado na sala, em Évora.

Por Pedro Galego | 01:30

Golpe de misericórdia ou exaustão devido ao agravamento do próprio estado de saúde. São estas as duas razões que os conhecidos e vizinhos de Martinho Zambujo, de 84 anos, encontram para justificar o facto de ter assassinado à facada a mulher, de 82, suicidando-se de seguida. O cenário de horror foi descoberto esta terça-feira de manhã, no número 52 da rua da Mouraria, em pleno centro histórico de Évora.



"Ameaçou várias vezes que se suicidava, que já não aguentava mais, mas nunca pensei que fizesse isto à mulher. Talvez pensasse que ela não se aguentava sem ele. Só mesmo ele podia explicar isto", contou Carlos Almeida, amigo de Martinho. A mulher, Margarida Zambujo, sofria de demência e estava dependente dos cuidados de terceiros.



Foi encontrada na cama com sinais de esfaqueamento. Já Martinho foi encontrado na sala, enforcado. "Ele tinha dificuldades em andar e ela só saía de casa para ir ao cabeleireiro. Nunca soubemos de problemas sérios entre eles. Só coisas pequenas, normais entre casais", adiantou ao Correio da Manhã uma vizinha, que não se quis identificar.



Os corpos foram descobertos pela filha do casal, que costumava passar as tardes com os pais. A mulher tentou entrar na casa, mas como não conseguiu e não teve resposta do interior, pediu auxílio às autoridades para arrombar a porta. Dentro da casa encontraram o pior dos cenários.



Por se tratar de um caso de homicídio seguido de suicídio, a investigação ficou entregue à Polícia Judiciária, que recolheu todos os indícios que possam levar ao esclarecimento cabal das circunstâncias em que ocorreram as mortes dos idosos.



Os dois cadáveres foram recolhidos pelas 18h30 de ontem e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal de Évora, onde serão autopsiados durante o dia de hoje. Só depois serão realizados os funerais.



SAIBA MAIS

10

operacionais, entre bombeiros voluntários de Évora e elementos do INEM e da PSP, estiveram ontem no local. Foram apoiados por cinco viaturas.



Idoso conhecido

Por ter sido proprietário de uma mercearia na rua da Mouraria, Martinho Zambujo era bastante conhecido pelos moradores que vivem naquela zona.



Apoio psicológico

A filha deste casal de idosos recebeu apoio psicológico. Ficou em choque ao deparar-se com os pais sem vida.