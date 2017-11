Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre após queda de oliveira em Trancoso

Alerta foi dado pelas 13h24.

18:07

Um homem de 81 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma queda de uma oliveira, na aldeia de Vilanovinha, concelho de Trancoso, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



Segundo a fonte, a vítima "andava a apanhar azeitona e caiu da oliveira", tendo o óbito sido confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, que esteve no local.



O alerta para a queda foi dado pelas 13h24, indicou o CDOS.



Estiveram no local um total de cinco viaturas e dez homens dos Bombeiros Voluntários de Trancoso da GNR e da VMER da Guarda.