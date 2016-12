Idoso morre atingido por uma árvore

O que achou desta notícia?







Alberto Sá Machado, de 80 anos, morreu atingido por uma árvore que estaria a cortar, num campo perto de sua casa, na rua Vale de Moura, em Palmeira, Santo Tirso. O idoso foi atingido na cabeça e o óbito acabou por ser declarado no local.Tudo aconteceu na passada segunda-feira. Estranhando a demora para o almoço, a mulher de Alberto Sá Machado foi à sua procura. Encontrou-o inanimado e alertou o 112.Os Bombeiros de Santo Tirso e uma equipa da VMER de Guimarães estiveram no local, mas nada conseguiram fazer pelo homem. O corpo foi levado para o gabinete médico-legal do Hospital de Guimarães, para ser autopsiado. O funeral da vítima realiza-se amanhã, pelas 11h00, no cemitério de Palmeira, em Santo Tirso.