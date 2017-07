Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre atropelado por camião na Trofa

Acidente ocorreu mesmo em frente ao quartel dos Bombeiros Voluntários da Trofa.

14:39

Um idoso de 80 anos morreu na sequência de um atropelamento de um camião, na Estrada Nacional 14, ao quilómetro 19, na Trofa.



O acidente ocorreu às 11h42, no sentido Norte-Sul da via de trânsito, mesmo em frente do Quartel dos Bombeiros da Trofa.



O óbito foi declarado no local, onde esteve uma brigada da GNR do Porto.