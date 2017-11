Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre colhido por camião

GNR investiga as circunstâncias do atropelamento, em Negrais, Sintra.

Por S.A.V. | 08:09

Um homem de 83 anos morreu esta quinta-feira de manhã atropelado por um camião em Negrais, concelho de Sintra.



A vítima ainda foi socorrida por INEM e bombeiros de Belas, mas o óbito foi declarado pela equipa médica no local.



A GNR investiga as circunstâncias do atropelamento.



Foram mobilizados 13 operacionais e cinco viaturas para o socorro.