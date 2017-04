Idoso morre depois de cair de varanda de lar em Vila Real

De acordo com a PSP de Vila Real, "não há qualquer suspeita de crime" e a abertura de inquérito pelo Ministério Público para averiguar eventuais responsabilidades irá depender do resultado da autópsia.Também o Comando Distrital de Operações e Socorro de Vila Real confirmou o acidente com um homem de 71 anos para o qual receberam o alerta pelas 07h30.A Lusa tentou ouvir os bombeiros de Vila Real - Cruz Verde, que acorreram ao local, mas tal não foi possível até ao momento.Contactado pela Lusa, o Lar de Nossa Senhora das Dores referiu que qualquer informação só será prestada pela direção no local e "não pelo telefone".