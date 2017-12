Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre em viagem de comboio entre Lisboa e Porto

Transporte lotado esteve imobilizado em Vila Franca de Xira durante cerca de uma hora.

Por Rita F. Batista e Catarina Figueiredo | 11:04

Um homem de 96 anos morreu este sábado enquanto realizava uma viagem de comboio entre Lisboa e Porto através da empresa Comboios de Portugal (CP). A vítima, que sofreu um ataque cardíaco, ainda foi assistida por um médico e uma enfermeira que seguiam no comboio mas acabou por morrer no local.



O incidente levou à imobilização do meio de transporte que esteve parado junto a Vila Franca de Xira durante cerca de uma hora. O CM sabe que o comboio se encontrava lotado de passageiros, que tiveram de aguardar por ordem de arranque.



No local encontram-se os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, o INEM e ainda a PSP de Vila Franca de Xira.