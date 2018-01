Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre em acidente com máquina

Eduardo Mateus trabalhava num terreno de cultivo perto de casa quando foi atropelado.

Por A.S. | 09:15

Um homem de 79 anos morreu esta terça-feira na sequência de um acidente com uma máquina agrícola, em Juncal do Campo, no concelho de Castelo Branco.



Eduardo Mateus, reformado, trabalhava num terreno de cultivo perto de casa quando foi atropelado pelo motocultivador que operava.



O alerta foi dado às 11h25 e à chegada dos meios de socorro a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.



Ainda foram tentadas manobras de reanimação, mas não resistiu e morreu.