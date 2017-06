Idoso morre em colisão em Alijó

Segundo Bruno Girão, comandante dos Bombeiros de Sanfins do Douro, também o condutor da carrinha precisou de apoio e foi transportado para o Hospital de Vila Real.



PORMENORES

Vida ligada à terra

José Augusto Costa vivia com a mulher em Ribalonga, Alijó. Era aposentado, depois de toda uma vida ligada ao trabalho agrícola. Era no seu pequeno motociclo que se deslocava diariamente para as compras e também para dar pequenos passeios.



Filhos emigrados

Os filhos de José Augusto emigraram há vários anos. Apenas um ficou na terra, residindo perto da casa dos pais. Trata-–se de uma família muito unida e que ficou em choque com a morte do agricultor.



Saiu de casa para dar um pequeno passeio de moto, mas uma colisão com uma carrinha, no cruzamento da EN212 e com a estrada municipal de Vale de Cunho, Alijó, foi fatal para José Augusto Costa, de 76 anos. O homem foi projetado para a berma, tal como o motociclo no qual circulava.Quando as equipas de socorro do INEM e dos bombeiros chegaram ao local ainda efetuaram manobras de reanimação, mas a vítima residente em Ribalonga, também no concelho de Alijó, não resistiu aos ferimentos que sofreu e acabou por falecer no local do choque.O fatídico acidente ocorreu pelas 10h40, a pouco mais de cinco quilómetros da casa onde a vítima morava. Por motivos ainda não apurados, os dois veículos colidiram.