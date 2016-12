Idoso morre em vala de rega em Coimbra

Um idoso morreu num vala de rega do Baixo Mondego, junto à Mata Nacional do Choupal, em Coimbra, enquanto lavava o carro.

O homem com cerca de 80 anos saiu de casa, em Santa Clara, logo após o almoço e teria como destino a zona onde acabou por morrer, junto a uma vala de rega.

Depois de não regressar os familiares foram procura-lo e encontraram apenas o carro junto à vala. Deram depois o alerta à GNR.

No local estiveram mergulhadores e Sapadores Bombeiros de Coimbra que, após algumas horas de busca, encontraram corpo do homem a cerca de 1 km do local. A carteira do homem estava no carro, pelo que está descartada a hipótese de roubo.

O idoso terá caído à água e foi arrastado pela corrente quando se preparava para encher um balde.



O alerta foi dado às 18:56 e os meios dos Bombeiros Sapadores de Coimbra destacados para o local, na margem direita do rio Mondego, localizaram o corpo na vala - estrutura em betão que serve para a irrigação dos campos agrícolas - e retiraram-no já sem vida, adiantou a fonte do CDOS.





No local, além dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, estiveram meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), PSP e GNR, num total de 18 operacionais, apoiados por sete viaturas.