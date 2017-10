Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso partilhava ‘porno’ infantil

Homem com 75 anos copiava e partilhava imagens com menores.

Por Rui Pando Gomes | 08:24

A Polícia Judiciária deteve um idoso de 75 anos, em Portimão, por armazenar e partilhar imagens e vídeos de cariz pornográfico envolvendo crianças menores.



A prática proibida do homem, ao que o CM conseguiu apurar, foi detetada através de uma organização internacional que controla a partilha de ficheiros de sexo que envolvem menores através da internet. Segundo revelou ontem a Polícia Judiciária, o suspeito "fazia parte de uma rede social que se dedicava à cópia e partilha de ficheiros com imagens e vídeos relativos a pornografia infantil".



Assim que se detetou a prática do idoso, foi de imediato enviada uma queixa para o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, que conseguiu chegar à casa do suspeito através dos dados de localização do computador.



Os investigadores avançaram para uma busca domiciliária à casa do suspeito e encontraram armazenado no seu computador várias imagens e vídeos onde são visíveis práticas sexuais envolvendo menores.



O homem, atualmente reformado e com muito tempo livre, foi identificado e detido. Segundo revelou a Polícia Judiciária, está indiciado pelo crime de pornografia de menores agravado.



O suspeito foi ontem presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação até julgamento, mas até à hora de fecho desta edição ainda não eram conhecidas. O crime é punido com pena de prisão que pode chegar aos dois anos.