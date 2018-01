Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso preso por tentar matar mulher

Homem de 81 anos atacou mulher à facada no dia de Natal, em Castro Daire.

Por Liliana Rodrigues | 08:42

Vai aguardar julgamento em prisão preventiva o homem de 81 anos que tentou matar à facada a mulher na manhã do último Natal. A vítima, que foi esfaqueada com três golpes profundos no abdómen, está internada e ainda corre risco de vida. O idoso tentou suicidar-se, mas teve alta do hospital e foi detido pela PJ do Porto.



O casal estava separado há três anos, depois da filha ter levado a mãe para Lisboa, onde reside, cansada de a ver ser agredida pelo pai. No Natal, regressaram a Reiriz, em Castro Daire, e o agressor ameaçou matar a mulher no dia 24. O genro retirou-lhe as armas de fogo. Mas, na manhã seguinte, o homem esfaqueou a mulher com a faca de cozinha.