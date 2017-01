Idoso realojado num hotel depois de casa ter ruído

Segundo a autarquia, o munícipe desalojado vai permanecer nos próximos dias na unidade hoteleira, enquanto se aguarda uma solução para a situação que está a ser trabalhada pelos serviços sociais da câmara.



Hoje de manhã, os bombeiros estiveram no local para ajudar a família do homem desalojado a retirar os seus haveres da casa.Segundo a autarquia, o munícipe desalojado vai permanecer nos próximos dias na unidade hoteleira, enquanto se aguarda uma solução para a situação que está a ser trabalhada pelos serviços sociais da câmara.

Um homem de 63 anos foi alojado numa unidade hoteleira de Fafe depois de uma das paredes da casa onde vivia, no centro daquela cidade, ter desmoronado, avançou à Lusa fonte autárquica.O sexagenário, reformado, que era o único residente do prédio situado na Praça Mártires do Fascismo, conhecida como Feira Velha, não sofreu ferimentos, porque não estava em casa quando aconteceu a derrocada, no domingo à tarde.Uma das paredes laterais da habitação ruiu do lado voltado para o local onde, recentemente, se procedeu à demolição de outro prédio urbano contíguo. Era por aquela parede que se fazia o acesso à habitação.