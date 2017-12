Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso sofre ataque cardíaco e morre dentro de comboio

João da Costa Ferreira tinha 96 anos. Enfermeiro e médica tentaram, sem sucesso, salvar a vítima.

Por Magali Pinto e Rita F. Batista | 01:30

João de Castro Sanches da Costa Ferreira tinha 96 anos. Entrou no comboio Intercidades que faz a ligação entre Lisboa e Braga, às 09h30 deste sábado. Ele e dezenas de pessoas que viajaram para o Norte para passar o Natal em família. João da Costa Ferreira, que seguia sozinho, sofreu um ataque cardíaco e morreu na viagem. O alerta foi dado às 10h00 na zona de Vila Franca de Xira. A viagem foi retomada pelas 11h40, quase duas horas depois.



O corpo do ex-ator e encenador de arte cénica foi retirado pelos Bombeiros de Vila Franca de Xira depois de ter estado no local um delegado de saúde, que declarou o óbito. João da Costa Ferreira dirigiu um grupo de jograis no Sport Algés e Dafundo. Era declamador de poesia e estava viúvo há mais de dez anos. Tinha duas filhas.



"O senhor estava sentado à minha frente e de um momento para o outro começou a sentir-se mal. Foi horrível", disse ao CM uma passageira que viajava em frente à vítima. Naquela mesma carruagem seguiam um enfermeiro e uma médica, que ainda tentaram reanimar o idoso, mas já não conseguiram.



PSP e INEM estiveram no local. Vários passageiros exigiram à CP alternativa para não estarem à espera, mas tendo em conta que todos os comboios estavam lotados, tiveram de aguardar que a situação ficasse regularizada. Celeste Hazelerger, 57 anos, vive fora de Portugal e apanhou um voo de manhã para Lisboa.



Seguia para Coimbra para ir ter com o marido e a família, com quem vai passar o Natal: "O meu marido está à minha espera mas agora não há nada que possamos fazer. São coisas que acontecem. As compras vão ter de ficar para mais tarde", referiu a passageira.



Corpo esteve em carruagem junto a bar

A carruagem na qual seguia João da Costa Ferreira era junto da carruagem do bar. Isso impediu o acesso àquele local durante o tempo em que o comboio esteve parado. "Eu viajo com os meus dois filhos, um de 6 e outro de 11 anos, e não lhes dei o pequeno-almoço para não enjoarem. Foi complicado", disse ontem ao CM Susana Vieira.



PORMENORES

Passageiros

Mal se aperceberam da situação, vários passageiros saíram do comboio e esperaram pela solução da CP - Comboios de Portugal.



Comboios lotados

Todos os comboios durante o dia de ontem estavam lotados por ser fim de semana de Natal. O corpo foi removido o mais rápido possível para não afetar a circulação de outros comboios naquela linha.