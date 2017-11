Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso tenta matar sobrinha grávida

José Marques, de 80 anos, conhece o acórdão na terça-feira.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Ao ver que o tio, de 80 anos, estava com uma pistola de calibre 6.35 mm apontada à própria cabeça, a jovem, de 20 anos, que na altura estava grávida, tentou de imediato impedi-lo.



José Marques ficou enfurecido e apontou a arma à cabeça da sobrinha, a curta distância, tendo premido o gatilho.



A vítima apenas não morreu porque a pistola encravou – o que fez com que conseguisse fugir e pedisse ajuda aos vizinhos. O arguido, que está em prisão preventiva, já está a ser julgado no Tribunal de Aveiro e conhece o acórdão na terça-feira.



Tudo aconteceu na manhã do dia 5 de maio deste ano, em Oiã, Oliveira do Bairro. José Marques foi detido em flagrante pela GNR, alertada pelos vizinhos da vítima, e acabou por ser entregue à Polícia Judiciária de Aveiro. A arma de fogo foi-lhe apreendida.



No início do julgamento, em outubro, o arguido disse ao coletivo de juízes do Tribunal de Aveiro que disparou "durante uma brincadeira" com a sobrinha. José Marques está acusado de homicídio na forma tentada.



Em tribunal foi ouvida ainda a vítima que contou o terror que viveu ao ver que o tio lhe apontou a arma e disparou na sua direção, assim como alguns moradores da freguesia de Oiã. Também o arguido apresentou várias testemunhas que prestaram declarações aos magistrados.



No processo consta ainda um relatório pericial sobre a personalidade do arguido e que poderá ajudar a explicar as circunstâncias em que José Marques cometeu a tentativa de homicídio contra a sobrinha.