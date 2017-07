Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assistente social condenada à prisão por burlar idosos

Usava idoso debilitado para se fazer passar pelas vítimas.

Por Nelson Rodrigues e Tânia Laranjo | 01:30

Durante mais de três anos, Margarida Rosa Teixeira, de 47 anos, apoderou-se de documentos dos idosos debilitados dos lares onde trabalhava como assistente social (um dos quais era dona) e utilizava-os para cometer burlas. A mulher falsificava documentos em nome das vítimas, forjava procurações e cheques e até chegou a vender os imóveis de um dos utentes. Enganou notários, comerciantes do ramo imobiliário, concessionárias de venda de carros e funcionários da conservatória.



Foi agora condenada a sete anos e meio de prisão, pelo Tribunal de S. João Novo, no Porto. A arguida já está presa desde julho do ano passado.



Num dos casos, Margarida Teixeira até chegou a utilizar uma falsa declaração de IRS de uma filha de um dos utentes do lar, do qual era proprietária, para comprar um BMW. Para dar mais credibilidade ao esquema, e por saber que as vítimas nunca iriam aceitar assinar documentos, a mulher deslocava-se aos locais que lesava na companhia de um idoso, também debilitado, e que se fazia passar pelo verdadeiro titular dos documentos.



Com uma procuração falsa, Margarida conseguiu passar todos os bens de um idoso - principalmente propriedades no Porto, Gondomar e Bragança -, para o seu nome. Depois, vendeu-os, com mais documentos forjados, a outras pessoas, que também lesou com o esquema. No processo são dezenas as vítimas, enganadas de 2013 a 2016.



Pouco tempo antes de ser detida, Margarida Rosa Teixeira foi também condenada por burlar um viúvo milionário, de 80 anos, dono de um hotel no Porto. Refere o acórdão que após a morte da companheira, o idoso passou a viver desanimado e carente. Foi então que a burlona atacou. Seduziu a vítima e fê-la acreditar que poderiam manter um relacionamento sério. Perante terceiros, a mulher dizia que era assistente social e tomava conta do idoso vulnerável, mas o seu verdadeiro objetivo era outro.



Em abril do ano passado, Margarida Teixeira chegou a deslocar-se com o idoso, a quem chamava de "amorzinho", a um banco e abriram uma conta em nome dos dois. Voltaram mais tarde ao local para que o idoso fizesse uma transferência para o filho da arguida. A transação não foi concluída pois a gerente da conta teve dúvidas da lucidez do idoso. O acórdão diz ainda que Margarida chegou a drogá-lo.



Demitida após processo interno

Margarida Rosa exerceu funções relacionadas com a área de assistência social em diversas entidades públicas e privadas, nomeadamente no Centro Regional de Segurança Social do Porto. Foi alvo de um processo disciplinar interposto por aquela entidade e demitida na sequência do mesmo processo.



Empresário abastado perde tudo

Margarida Rosa Teixeira chegou a trabalhar na Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, no Porto. Foi neste local que acedeu a alguns dos idosos, a quem sacou os documentos.



Nesta instituição, a arguida conheceu um abastado empresário, já reformado e que tinha inúmeros imóveis no concelho de Gondomar. A burlona conseguiu passar todos os bens desta vítima para o seu nome e, com documentos falsos, chegou a contactar uma empresa imobiliária, mostrando-se interessada em adquirir um apartamento em Vila Nova de Gaia. Assinou um contrato promessa de permuta e ficou com a habitação em causa, dando em troca um prédio em Baguim do Monte.



No centro do Porto, Margarida Rosa Teixeira enganou ainda um casal de comerciantes de artigos usados, a quem vendeu uma habitação por cem mil euros - e que não lhe pertencia, sendo propriedade do idoso abastado. A burlona foi detida em julho do ano passado.



Cheques sem fundo na Associação Remar

A Associação Remar, que ajuda ex-toxicodependentes, foi uma das vítimas das burlas. Margarida Rosa fez compras numa das lojas e pagou com cheques que não eram dela e não tinham sequer cobertura.



Dez crimes de fraude dão pena efetiva

O Tribunal de S. João Novo, no Porto, condenou Margarida Rosa Teixeira por dez crimes, numa pena efetiva de sete anos e meio de cadeia. A mulher está presa preventivamente (ainda correm os prazos de recurso), mas mesmo assim foi absolvida de mais de uma dezena de crimes também de burla, falsificação de documentos, coação e roubo agravado. Por decisão judicial, Margarida Rosa Teixeira vai ainda ter de pagar

90 mil euros de indemnização a duas das vítimas.



Pormenores

Esconde documentos

Margarida Rosa Teixeira deslocou-se a 25 de fevereiro de 2016 às Finanças de Gondomar. Enquanto um funcionário lhe fotocopiava uns documentos falsos, a arguida escondeu na roupa declaração de IMI e plantas que estavam no balcão.



Absolvida de crimes

A burlona estava ainda acusada de ameaça agravada e roubo agravado, mas foi absolvida desses crimes, assim como de outros cinco de burla e um de falsificação de documentos.



Funcionária duvidou

No dia 4 de julho do ano passado, uma funcionária do cartório duvidou de um documento apresentado por Margarida Teixeira, na realização de uma escritura e após perceber que era falso, chamou as autoridades.



Aproximou-se de idoso

Diz o acórdão que Margarida Teixeira só se aproximou do idoso de 80 anos por saber que era rico e que tinha perdido a mulher há pouco tempo.