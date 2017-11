Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosos feridos em fogo que consome casa

Proprietários saíram da casa pelos próprios meios.

08:16

Um casal com cerca de 80 anos decidiu acender a lareira de casa e, por motivos que a GNR averigua, incendiou a própria habitação.



O alerta foi dado ao início da noite de ontem em Vila Soeiro do Chão, Fornos de Algodres.



Os proprietários saíram da casa - quase toda em madeira e que ficou destruída - pelos próprios meios.



Foram assistidos no local devido ao pânico e à inalação de fumo, e depois transportados para o Hospital da Guarda.