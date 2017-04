Idosos feridos em incêndio habitacional em Trancoso

O alerta foi dado às 21h48 e no local, no combate às chamas e socorro às vítimas, estiveram 22 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Trancoso, INEM e GNR, que tomou conta da ocorrência.



Os feridos, considerados ligeiros, foram assistidos no Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Trancoso.O alerta foi dado às 21h48 e no local, no combate às chamas e socorro às vítimas, estiveram 22 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Trancoso, INEM e GNR, que tomou conta da ocorrência.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um incêndio numa habitação unifamiliar na localidade de Cótimos, concelho de Trancoso, distrito da Guarda, provocou esta quarta-feira dois feridos, um casal de sexagenários, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Segundo a fonte, as chamas atingiram parte da cozinha e a cobertura da moradia e os residentes foram assistidos por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), devido à inalação de fumo."O homem apresentava algumas dificuldades respiratórias e a mulher um estado de nervos e ansiedade devido ao fumo", indicou a fonte do CDOS.