Idosos sem acesso a esquadra

Escadas altas e falta de rampa levam PSP a atender na rua.

Por Miguel Curado | 10:25

A falta de uma rampa de acesso para deficientes e pessoas de mobilidade reduzida nas instalações da PSP em Matosinhos, que servem de sede à esquadra e divisão, já levou a que os agentes tivessem de atender idosos na rua.



O CM revela uma fotografia ilustrativa, tirada em setembro do ano passado. Na imagem, vê-se uma idosa, sentada numa cadeira e a segurar uma muleta que usa para se deslocar.



Além de não ter rampa de acesso para deficientes, a esquadra tem um lanço com várias escadas altas. São frequentes as vezes em que os polícias de serviço auxiliam cidadãos a ultrapassar este obstáculo.



A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública não respondeu, em tempo útil, ao pedido de comentário feito pelo CM a esta situação.