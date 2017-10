Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosos vivem aterrorizados após ataque

"Eles só saem de casa se for mesmo necessário e vivem com medo. A mãe do Rui Barata não vai sozinha aos anexos e o pai ficou com lesões para toda a vida" contou ao tribunal de Matosinhos um vizinho do casal durante a sessão de julgamento de Rui Barata, o homem de 47 anos que confessou ter encomendado a morte dos pais.



No banco dos réus está também Paulo Gomes, a quem Rui pagou milhares de euros para cometer o homicídio, simulando um assalto. O crime remonta a novembro do ano passado.



Ontem, foram ouvidas três testemunhas que recordaram a vida condicionada do casal devido às agressões violentas de que foram alvo.



Também a namorada de Paulo Gomes, que sabia dos planos para assaltar e matar os pais de Rui Barata, é acusada do crime de homicídio na forma tentada, tal como os outros dois arguidos.



O objetivo do crime era que Rui tivesse direito à herança.