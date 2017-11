Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ignora queixas de filha violada

A PJ do Porto deteve o violador, um eletricista de 43 anos, e levou-o a tribunal.

Por L.R. | 08:27

Durante quatro anos, uma adolescente, com défice cognitivo, foi violada pelo padrasto em casa, numa freguesia de Penafiel.



Por várias vezes, contou à mãe o que o predador sexual lhe fazia, sempre que a progenitora se ausentava da habitação, mas a mulher desvalorizou todas as queixas da filha, que começou a ser alvo de abusos quando tinha 15 anos.



Há poucas semanas, relatou tudo a uma psicóloga, na escola, e foi de imediato retirada à mãe e institucionalizada. Em casa ficou um irmão menor de idade.



