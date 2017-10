Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Igrejas recebem cinema com música ao vivo

‘Video Lucem’ é uma das iniciativas previstas para este mês no âmbito do programa cultural.

Por João Mira Godinho | 08:21

'Video Lucem' vai levar cinema, acompanhado de música ao vivo, às igrejas algarvias. Esta é uma das propostas, este mês, do programa cultural ‘365 Algarve’.



Até maio, o ‘Video Lucem’ vai ter uma apresentação por mês. Em novembro, na estreia vai realizar-se na igreja de S. Francisco, em Faro, no dia 9, com o filme ‘A woman in Paris’, de Charlie Chaplin, ao som do jazz da cantora Maria João e de Zé Eduardo & João Farinha.



Ainda na capital da região, Faro Desvendado convida a uma viagem às origens e à diversidade cultural da cidade e de toda a região, a 23. Com início na Sé, vai passar por vários pontos de interesse histórico, com um ator como guia e a participação de diversas personagens. No final, há uma prova de vinhos regionais.



Entre 24 e 26, o Festival Internacional de Luz do Algarve – LUZA promete transformar Loulé numa cidade de luz. Estão previstas sessões de vídeo mapping, conferências e exposições. A 4, 11, 18 e 25, o Festival AlGharb.Come, que junta fado, flamenco e dieta mediterrânica, promove quatro showcookings, com música, em mercados municipais do sotavento.



Também na gastronomia, ‘Pasta e Basta um Mambo Italiano – versão algarvia’, vai decorrer na sede do Rancho Folclórico do Rogil, Aljezur, de 16 a 18.



Entre muitas outras iniciativas, Aljezur e Monchique recebem Conciorto, entre 22 e 25, com os músicos Biagio Biagini e Luigi Carlone a transformarem o palco numa horta e a darem vida a um concerto que mistura vários géneros musicais.



O ‘365 Algarve’ procura dinamizar culturalmente a região, nos meses de época baixa.