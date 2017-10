Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Previsão para quinta-feira.

Por Lusa | 23:07

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à precipitação e trovoada que se irá fazer sentir até às 12h00 de quinta-feira.



Assim, no grupo ocidental, composto pelas ilhas Flores e Corvo, o aviso amarelo, relativo a aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, vigora até às 12h00 de quinta-feira.



No grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o IPMA emitiu um aviso amarelo válido entre as 21h00 e as 12h00 de quinta-feira, também devido a aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.



Nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que compõem o grupo central, também vão ser sentidos aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada até às 12h00 de quinta-feira.



O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de quatro e indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.