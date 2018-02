Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ilhéus criticam Governo e pedem ajuda a Marcelo

Representantes do SOS Ria Formosa ouvidos no gabinete do Presidente da República.

Por Tiago Griff | 09:09

Dois representantes do movimento SOS Ria Formosa, que luta contra a demolição de casas nas ilhas barreira, foram ontem recebidos pelo responsável pela pasta do ambiente do gabinete do Presidente da República, em Lisboa. Os ilhéus José Lezinho e Vanessa Morgado, entre outros assuntos abordados, pediram a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no avanço das demolições de 22 habitações, que foram recentemente marcadas para deitar abaixo.



"Foi transmitido o enorme desconforto e revolta que todo este processo está a causar junto das populações", revela o movimento SOS Ria Formosa, criticando "a injustiça de haver casas com ordem de demolição por uma questão de centímetros", uma vez que foi dada ordem de tomada de posse administrativa de habitações que estão a menos de 40 metros da costa "por razões de segurança", segundo a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa.



Os dois representantes dos ilhéus lembraram que o reconhecimento dos núcleos do Farol e dos Hangares pela Assembleia da República ainda não teve desenvolvimentos práticos e que ainda não avançou a revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura/Vila Real de Santo António, que engloba a ria Formosa e as suas ilhas.



O silêncio por parte do Governo também foi criticado, uma vez que os moradores ainda "aguardam" para ser chamados e temem que sejam já confrontados com um "plano fechado".



No final da reunião, pediram a Marcelo Rebelo de Sousa que interceda "junto dos decisores para que os problemas sejam resolvidos sem demolições".