Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagens da NASA mostram o antes, o durante e o depois dos fogos

Danos no Pinhal de Leiria e em redor da Serra da Estela são bem visíveis.

Por José Carlos Marques | 17:28

Onde havia uma mancha verde, está agora um imenso borrão negro. As imagens de satélite captadas pela Nasa entre 11 e 17 de outubro mostram a sinistra mudança que aconteceu na paisagem portuguesa nos últimos dias.



Em regiões como o Pinhal de Leiria e nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu, são bem visíveis as vastas áreas de floresta que arderam nos últimos dias. Uma tragédia que matou 41 pessoas, e cujos efeitos é possível ver do Espaço.



Numa imagem captada no dia 15, domingo - o tal "pior dia do ano" para a Proteção Civil - a NASA sinalizou todos os fogos que estavam ativos. O cenário é devastador.