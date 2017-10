Imagens do “diabo de fogo” em Portugal são notícia nos EUA

Vídeo do tornado tem milhares de partilhas e reações.

16:58

O fogo deste fim-de-semana em Arganil foi destaque na NBC, um dos principais canais informativos nos Estados Unidos da América. O vídeo partilhado pela estação mostra imagens de um 'tornado de fogo'.

Foi nos concelhos de Pampilhosa da Serra e Arganil que, este fim de semana, um fogo florestal obrigou à evacuação de seis aldeias naquela zona interior do distrito de Coimbra. "Este diabo de fogo deflagrou no interior de um incêndio no centro de Portugal", explica a NBC.



O vídeo mostra um tornado de fogo que apareceu no meio do incêndio de Arganil. "Este raro turbilhão ocorre quando o calor intenso e os ventos se juntam", explica o vídeo. Em poucos minutos obteve milhares de visualizações e comentários.