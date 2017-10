NASA divulga várias imagens que mostram os focos de incêndio em Portugal.

13:09

A NASA divulgou várias imagens do espaço que mostram os incêndios deste domingo em Portugal. Pode-se ver que o Norte é a parte do País mais afetada pelas chamas.



O satélite Terra-Água da NASA captou os diferentes pontos de fogos ativos de Portugal, Galiza e Asturias. O vídeo foi divulgado pela TVGaliza, no Twitter.



Imaxe dos incendios desde o satélite da Nasa. Poden verse diferente focos activos, non só en Galicia, senón tamén en Asturias e Portugal pic.twitter.com/rQBsEVU3xE — TVG (@TVGalicia) 16 de outubro de 2017

#ArdeGalicia Evolución de los incendios del 8 al 15 de octubre, según el satélite Terra-Aqua de la NASA pic.twitter.com/5yl13bRUTv — Hay que echarlos PP (@Too_Rebel) 16 de outubro de 2017

A evolução dos incêndios de 8 a 15 de Outubro em Portugal também pode ser vista.