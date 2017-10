Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imigrantes levam a demissão da diretora do SEF

Foi chamada pela ministra que ia afastá-la do cargo.

Por Magali Pinto e Miguel Curado | 01:30

A diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Luísa Maia Gonçalves, demitiu-se ontem depois de ser chamada pela ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa, que a ia exonerar.



Ao que o CM apurou, esta decisão tem a ver com a lei da imigração aprovada em agosto, que aligeirou a entrada de imigrantes no nosso país: podem ser legalizados apenas com a promessa de trabalho e sem visto de entrada.



Recorde-se que o SEF foi surpreendido pela aprovação do diploma e na altura estava preocupado com a falta de recursos humanos e meios informáticos suficientes para responder ao expectável aumento de pedidos de autorização de residência. E foi o que aconteceu. Nos últimos meses houve vários atrasos com filas gigantes nos serviços.



O Ministério da Administração Interna considerou que a direção do SEF não colocou inspetores suficientes na apreciação e emissão dos vistos.



Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, espera que esta demissão "não seja um bode expiatório para a incapacidade da tutela face aos problemas do SEF".