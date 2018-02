Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendeia cela e agride guardas

Detido pegou fogo a colchão e atacou violentamente 2 guardas.

Por Miguel Curado | 08:29

Um recluso da cadeia de Coimbra incendiou, sexta-feira, a cela disciplinar onde se encontrava a cumprir castigo. Quando dois guardas o foram salvar, o detido agrediu-os, obrigando mesmo um dos feridos a receber tratamento médico na enfermaria do estabelecimento prisional.



O incidente ocorreu pelas 22h00. O recluso em causa está a cumprir pena há uma dezena de anos no sistema prisional e soma processos disciplinares. Desta vez, estava há vários dias fechado numa cela na ala disciplinar da cadeia de Coimbra.



Ao final da noite de sexta-feira, dois guardas de serviço na ala disciplinar aperceberam-se de um fogo naquele local. De imediato, acorreram para tentar extinguir as chamas, mas ao abrirem a porta da cela foram ambos agredidos a murro e pontapé pelo recluso. O prisioneiro foi o causador do incêndio, após ter pegado fogo ao colchão.



Só com o apoio de colegas, foi possível aos dois guardas prisionais manietarem o agressor, e prendê-lo. O recluso foi colocado noutra cela. Fonte oficial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais confirmou ao nosso jornal a desordem, adiantando que um dos guardas atacado ficou com um arranhão no pescoço e recebeu tratamento na enfermaria da cadeia.



Ao que o CM apurou, algumas horas depois desta situação, e já na madrugada de sábado, o mesmo detido terá arrancado parte da canalização da segunda cela onde foi colocado, causando uma inundação, algo que a mesma fonte não quis confirmar quando foi confrontada.