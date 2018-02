Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendeia dois carros ao vingar-se de patrão

Funcionário despediu-se e terá levado recheio da registadora.

08:16

Confrontado pelo patrão por alegados desvios de dinheiro da registadora, José Caldeira, funcionário da pastelaria Pão Quente Gatões, em Matosinhos, despediu-se.



O proprietário, Fernando da Costa, acusa-o ainda de ter roubado todo o recheio da caixa, antes de deixar o emprego, em 2015. Avançou mesmo para tribunal com uma queixa e o antigo empregado vingou-se, incendiando os automóveis do ex-patrão e da nora deste.



Segundo o processo, o arguido, de 45 anos e que está já a ser julgado, atuou, já em julho de 2016, com o irmão adotivo, de 25 anos, em Guifões, Matosinhos.



Seguindo um plano previamente traçado por ambos, pegaram fogo ao primeiro veículo, colocando depois um papel a arder no segundo - a 50 metros de distância. O constante latir de um cão acordou os moradores, que evitaram que esta última viatura fosse consumida pelas chamas.



Aliás, na tentativa de calar o animal, José Caldeira disparou um tiro antes de abandonar o local. O Ministério Público acusa os dois homens de crimes de incêndio, na forma consumada e tentada. José Caldeira responde ainda por detenção de arma proibida.



Vítima diz que tem medo de sair à rua e pede 13 500 €

O proprietário da pastelaria, de 65 anos, contou, quando foi ouvido pela Polícia Judiciária, que o ex-funcionário disse a um antigo colega que a intenção era de "não ficar por ali" com a vingança.



Fernando da Costa garante que vive com medo de sair sozinho à rua e pede uma indemnização de 13 500 €. O processo relativo aos supostos desvios de dinheiro da caixa registadora continua a correr em tribunal.