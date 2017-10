Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendeia moto do namorado

Só a pronta intervenção dos bombeiros evitou o pior.

Por J.N.P. | 05.10.17

A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de uma mulher, de 51 anos, por suspeita de ser a autora do incêndio que na terça-feira consumiu a moto do companheiro e se estendeu a um prédio situado na zona do choupal, em Santarém.



Segundo a Judiciária, a suspeita terá agido "por razões fúteis", e só a pronta intervenção dos bombeiros evitou o pior.