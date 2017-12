Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendeiam presépio em aldeia de Bragança

População de Gimonde indignada com vandalismo.

Por Tânia Rei | 08:32

A população de Gimonde, em Bragança, está indignada com a vandalização do presépio colocado no centro da aldeia. As figuras, em tamanho real, feitas em materiais reciclado e em palha, foram incendiadas na madrugada de ontem. Os moradores aperceberam-se do fogo e ainda tentaram salvar as imagens da Sagrada Família, que ficaram reduzidas a cinzas.



O presidente da Junta de Gimonde, António Assares, afirma que, no próximo ano, deverá ser escolhido outro local para as decorações natalícias. "Talvez o coloquemos junto à igreja. Vamos passar o resto da quadra natalícia mais tristes", diz.