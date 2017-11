Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendiário cadastrado leva 7 anos de cadeia

Sentença teve em conta passado criminoso de José Meireles.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 08:14

O Tribunal de Braga condenou a sete anos de cadeia um homem, de 47 anos, que em abril deste ano ateou dois incêndios numa extensa zona florestal, próxima de habitações, em Durrães, concelho de Barcelos.



José Henrique Meireles, que está em prisão preventiva desde a altura dos incêndios, já foi condenado outras duas vezes por fogos florestais.



Numa das situações, cumpriu 3 anos e meio de prisão efetiva. Foi de novo detido pela Polícia Judiciária de Braga dois anos após sair da cadeia.



O coletivo de juízes levou em conta o passado criminoso do incendiário e deu como provado que Meireles pretendia fazer arder os cerca de dez hectares de floresta junto da casa da família, em Durrães. O acórdão do Tribunal de Braga sublinha que José Meireles agiu no "patamar mais elevado de intencionalidade criminosa".



O arguido, que se manteve em silêncio no julgamento, estava acusado de dois crimes de incêndio florestal. A 18 de abril, já alcoolizado, incendiou duas vezes um silvado a 30 metros de casa.



O primeiro fogo deflagrou às 22h00 e foi rapidamente combatido pelos bombeiros. Assim que os meios de combate saíram do local, ainda antes das 00h00, o cadastrado voltou a pegar no isqueiro e a atear fogo à floresta.



Regressou a casa, de onde ficou a observar o combate às chamas.



Das duas vezes, foi visto por populares e quando foi detido pela PJ assumiu ser o autor dos incêndios. Indicou aos inspetores os locais onde tinha ateado os incêndios.