Incendiário cadastrado volta a atacar

Homem esteve num café a beber cerveja e depois foi para o meio da floresta.

08:28

Um homem de 41 anos que já esteve três anos e meio preso por crime de fogo posto voltou a ser detido pela PJ, em colaboração com a GNR, por voltar a atear as chamas junto à Senhora do Castelo, em Mangualde, a 15 de julho.



O homem esteve num café a beber cerveja e depois foi para o meio da floresta. Passados alguns minutos, o fogo começou e só foi extinto no dia seguinte.



O suspeito, copeiro, usou um isqueiro para concretizar o crime que acabaria por confessar. Foi esta quarta-feira à tarde presente a um juiz do Tribunal de Viseu.



Também ontem, a PJ anunciou a detenção de um outro homem, de 67 anos, que é suspeito de ter ateado um fogo em Atilhó, Boticas, na tarde do dia 14 de março.