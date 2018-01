Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendiário reincidente nega ter ateado fogo intencional em Anadia

"Acendi um cigarro e atirei o fósforo para o lado. Não reparei se pegou fogo", disse em tribunal.

15:32

Um homem de 46 anos reincidente por crimes de incêndio florestal negou esta segunda-feira, no Tribunal de Aveiro, ter ateado de forma intencional um fogo que consumiu 1.600 metros quadrados de floresta, em Anadia.



Durante a primeira sessão do julgamento, o arguido admitiu ter parado no local onde deflagrou o incêndio para "fazer necessidades" e fumar um cigarro.



"Acendi um cigarro e atirei o fósforo para o lado. Não reparei se pegou fogo", referiu.



Questionado pelo juiz presidente, o arguido que trabalhava como madeireiro, afirmou ainda que ninguém lhe pediu para atear fogo àquele sítio.



O incêndio ocorreu no dia 3 de julho de 2017, cerca das 22h00, junto à zona industrial do Pinhal do Prior, em Avelãs de Caminho, Anadia.



O indivíduo, que está acusado de um crime de incêndio florestal, foi detido pela Polícia Judiciária poucos dias após a prática dos factos, encontrando-se atualmente em prisão preventiva.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido percorreu de bicicleta uma estrada de terra batida durante cerca de 250 metros e ateou fogo a um amontoado de ervas e folhas secas ali existente, com recurso a fósforos, abandonando o local de seguida.



Alguns minutos depois, vários automobilistas que passavam no IC2 viram as labaredas e o fumo e contactaram a GNR e os Bombeiros.



O incêndio foi combatido por elementos das corporações de Anadia, Oliveira do Bairro e Águeda e uma equipa de sapadores, num total de 25 operacionais, apoiados por cinco viaturas.



De acordo com o MP, o arguido praticou os factos quando decorria o período de suspensão da pena de quatro anos de prisão a que tinha sido condenado em maio de 2016 por ter ateado dois incêndios florestais no mesmo dia, naquele concelho, que consumiram 250 metros quadrados de mato e eucalipto.



No seu cadastro, constam ainda várias condenações por condução de veículo em estado de embriaguez.